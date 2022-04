Barbabietola da zucchero, anche per il 2022 un bando da 1,5 milioni di euro

Per sostenere la coltivazione della barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali nelle nostre aziende agricole con deliberazione n.772/2021 la Giunta regionale aveva già previsto lo stanziamento di ulteriori 1,5 milioni di euro anche per il 2022. La misura mira a sostenere una coltura che entra nell’avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l’insorgere di problematiche fitosanitarie delle colture in rotazioni “strette”.

Anche per quest’anno si potrà presentare domanda per ottenere un contributo economico determinato dal rapporto tra la somma stanziata e gli ettari ammessi per un massimo di 150 euro a ettaro.

Le domande potranno essere presentate dall’11 aprile alle ore 13.00 del 30 giugno 2022 attraverso il sistema informativo SOP – Sistema Operativo Pratiche.

Per tutte le informazioni sul bando e le modalità di presentazione delle domande consultare il portale dedicato.

