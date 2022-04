Bologna: 170 anni di Polizia di Stato con Emanuele Lambertini

La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 170° anniversario della fondazione. Questa mattina Palazzo Re Enzo ha ospitato l’evento che si è svolto a Bologna dedicato al tema “Esserci Sempre”. Scopo della manifestazione è stato condividere la ricorrenza con i cittadini ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Per l’occasione oltre al sindaco Lorenzo Pellegatti, in rappresentanza del Comune, era presente anche l’atleta Persicetano Emanuele Lambertini come rappresentante del gruppo sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro.

A Emanuele, che ora è in volo verso San Paolo per la Coppa del Mondo di scherma paralimpica in programma dal 14 al 17 aprile, un grande in bocca al lupo per le prossime competizioni!

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto