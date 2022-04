Bologna-Inter: la Lega Serie A fissa il recupero al 27 aprile

La Lega Serie A ha diramato la data per il recupero di Bologna-Inter, che non era stata giocata a causa del blocco imposto dall’AUSL di Bologna ai calciatori rossoblu per il numero eccessivo di casi Covid, e verrà quindi disputata mercoledì 27 aprile 2022 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

La decisione della Lega Serie A è stata presa nonostante il ricorso presentato dall’Inter il 21 marzo scorso, davanti al Collegio di Garanzia del Coni, nel quale la società milanese chiede la vittoria a tavolino per 3-0; tale ricorso verrà discusso soltanto in data mercoledì 13 aprile.