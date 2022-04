Crevalcore, avviso interruzione idrica mercoledì 6 aprile

Sorgeaqua Srl informa che, per lavori di manutenzione straordinaria, ci sarà una sospensione dell’acqua potabile per circa 4 (quattro) ore – salvo imprevisti – esclusivamente a Bevilacqua nella zona di:

via Fiocchi – nel tratto tra Via Berlinguer e Via 2 Agosto

via 1° Maggio

via Foscolo

via Guido Rossa

via Due Agosto

via Riga Bassa

via dei Conti

La sospensione sarà nella giornata mercoledì 6 aprile 2022, dalle ore 13:30 alle ore 17:30, salvo imprevisti.

L’orario di riattivazione del servizio è indicativo e può variare in seguito ad imprevisti tecnici.

Per ogni ulteriore informazione contattare direttamente Sorgeaqua Srl:

Tel. 0535 91985 – Fax 0535 91196

E-mail: info@sorgea.it

dalla pagina Fb del Comune di Crevalcore