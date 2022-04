Crevalcore: “Non è un incontro per boomer!”

Non è un incontro per boomer!

Se sei un* under 35, ti ricordiamo che sabato 9 aprile ore 16.30 presso Centro Socio Culturale, piano terra – V.le Caduti di Via Fani, 302 a Crevalcore, aspettiamo proprio te.

Infatti l’Amministrazione Comunale di Crevalcore vuole incontrare la propria popolazione giovanile per conoscerne le esigenze, in particolare in merito al modo in cui questa fascia vuole ricevere le informazione da parte del Comune.

Saranno presenti: il sindaco Marco Martelli, la Presidentessa del Consiglio Comunale Giulia Baraldi, la Giunta comunale e il consigliere comunale incaricato delle politiche giovanili Lorenzo Lenzi, assieme ai tecnici comunali, pronti ad ascoltare quanti parteciperanno.

dalla pagina Fb Comune Crevalcore