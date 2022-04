IN&OUT, ortofrutta europea protagonista a Macfrut 2022

Migliaia di giornate promozionali, oltre 300 punti vendita coinvolti in nella grande distribuzione nazionale ed estera, un sito web ricco di informazioni, articoli, video e ricette: è un viaggio partito due anni fa quello di IN&OUT, campagna promozionale di Apo Conerpo (cofinanziata dalla Comunità Europea) per promuovere la qualità, la salubrità e la sostenibilità della frutta e della verdura europee e valorizzare il ruolo delle Organizzazioni di Produttori a livello comunitario. Un percorso che ha attraversato non solo l’Italia ma anche la Danimarca e l’Austria, raggiungendo milioni di consumatori e che, dal 4 al 6 maggio, farà tappa anche a Rimini, a Macfrut 2022, evento fieristico di riferimento per il comparto ortofrutticolo, nel padiglione D3, stand 115.

“Il contesto dell’evento fieristico è ideale per illustrare agli operatori del settore quanto fatto fin qui – spiega il presidente di Apo Conerpo, Davide Vernocchi –: nonostante le difficoltà imposte da due anni di pandemia, grazie a IN&OUT abbiamo raccontato a un numero imponente di consumatori l’impegno quotidiano dei produttori ortofrutticoli europei riuniti nelle OP sul fronte della sostenibilità, della tutela delle risorse ambientali e della biodiversità ma anche il grande sforzo per garantire una disponibilità costante di frutta e verdura di qualità, salubre e tracciabile. In questo contesto, presidiare con uno spazio dedicato una fiera di primo piano come Macfrut era imprescindibile”.

Per tre giorni i rappresentanti delle business unit di Apo Conerpo saranno a disposizione di “tecnici, buyer, operatori dell’informazione, oltre che di tutti i visitatori per mostrare i capisaldi di IN&OUT, illustrarne gli obiettivi e i risultati conseguiti fin qui e anticipare le prossime iniziative – prosegue Vernocchi -. L’occasione sarà anche ideale per approfondire alcuni temi cruciali per il comparto ortofrutticolo europeo, come l’innovazione tecnologica e varietale messa in campo dalle nostre business unit, l’andamento dei consumi nel complesso scenario geopolitico attuale e gli effetti del conflitto in Ucraina sulle produzioni ortofrutticole europee”.

Al via il concorso “Vinci in leggerezza”

Macfrut 2022 sarà anche l’occasione per conoscere tutti i dettagli del nuovo concorso ideato da Apo Conerpo a supporto delle iniziative di comunicazione e al fine di verificare l’effettivo impatto di IN&OUT sui consumatori: “Dopo la positiva esperienza lo scorso anno con ‘Fai il pieno di vitamine’ – prosegue Vernocchi – che ha permesso di raccogliere oltre 15.000 questionari di opinione nel periodo dal 1° Aprile al 31 Agosto 2021 e consegnato decine di centrifughe ai fortunati vincitori, per la secondo annualità abbiamo scelto di mettere in palio 60 vaporiere multicottura che consentiranno ai consumatori di apprezzare la qualità dei prodotti ortofrutticoli europei unendo gusto e benessere. Per partecipare al concorso ‘Vinci in leggerezza’ basterà rispondere a poche semplici domande compilando il questionario online sul sito ufficiale di IN&OUT www.ineout.eu/concorso entro il 15 luglio 2022”.

Ufficio stampa Apo Conerpo

Alessandro Pantani – Orma Comunicazione