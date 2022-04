La persicetana Erika Lodi vince il Premio Internazionale “I profumi di Boboli” di Firenze

Complimenti alla nostra concittadina Erika Lodi, che venerdì 1° aprile è stata premiata a Firenze come vincitrice della sesta edizione del Premio Internazionale “I profumi di Boboli”.

Il premio, che quest’anno aveva come tema “profumo di luce”, è nato per scoprire nuovi talenti olfattivi che vogliono mettersi in gioco e per favorire l’ecosostenibilità e i saperi dell’arte profumiera che tutelano la tradizione dell’artigianato storico.

Scopri di più sul sito del Comune di Firenze: https://bit.ly

dalla pagina Fb del Comune di Persiceto