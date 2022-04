Lignano Sabbiadoro: la Polisportiva Otesia di Sant’Agata Bolognese vince la Wushu Sanda Cup 2022

Domenica 3 aprile, nella splendida cornice del palazzetto del Bella Italia EFA Sport Village di Lignano Sabbiadoro (Udine), la Polisportiva Otesia ha vinto la Wushu Sanda Cup 2022!

Abbiamo portato a Sant’Agata Bolognese uno dei trofei più prestigiosi del Kung Fu Wushu in Italia!

Ringraziamo gli organizzatori per l’ottima preparazione dell’evento e i ragazzi della Polisportiva per i fantastici risultati!

Di seguito i podi che ci hanno portato a questo risultato:

Riccardo BENINCASA

1° Nanquan 16, 3° Shaolin mano nuda, 3° arma corta tradizionale

Alessandro FERRARI

2° Nanquan 16, 1° Shaolin mano nuda

Denis RUGGERI

1° Nanquan 32, 3° Nangun 32, 3° Hung Gar mano nuda

Adelaide PIZZOLEO

1a Daoshu avanzata

Matilde RANDI

2a Daoshu avanzata

Tommaso MINGUZZI

1° Daoshu avanzata

Raffaele BARLOTTI

1° Changquan 16, 2° Shaolin mano nuda

Matilde BARLOTTI

1a Nanquan 16, 2a Nandao 16, 1a Nangun 16,

2a Hung Gar mano nuda e 2a arma lunga tradizionale

Palmina ROLLINO

1a Changquan 16, 2a Hung Gar mano nuda

Nicole CONFARELLI

2a Nanquan 16, 1a Shaolin mano nuda, 1a arma corta tradizionale, 1a arma lunga tradizionale

Giorgio BONAZZI

1° Shaolin mano nuda, 1° arma corta tradizionale, 2° arma lunga tradizionale

Martina PADOVANI

3a Shaolin mano nuda, 2a arma corta tradizionale

Alice CARDI

3a Shaolin mano nuda

Beatrice BIAVATI

3a Shaolin mano nuda, 3a arma corta tradizionale, 2a arma lunga tradizionale

Riccardo BARONE

2° Shaolin mano nuda, 3° arma corta tradizionale

15 atleti fantastici!

Grazie ancora ragazzi e Forza Polisportiva Otesia sempre!

Polisportiva Otesia