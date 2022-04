Lotta all’evasione fiscale: “Roma chiama Persiceto”

Nella mattinata di venerdì 8 aprile, Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, si è recato in visita presso il Municipio di Persiceto portando di persona le congratulazioni al sindaco Lorenzo Pellegatti per i risultati raggiunti nell’ambito della lotta all’evasione fiscale. Il Comune di San Giovanni in Persiceto è risultato infatti, per tre anni consecutivi, al primo posto fra i comuni italiani che hanno ricevuto più incentivi economici per tale attività.

Un milione e mezzo di euro riconosciuti nel 2019, un milione e duecentomila nel 2020 e un milione nel 2021: queste sono le cifre arrotondate di recupero dell’evasione fiscale che hanno collocato per tre anni consecutivi il Comune di Persiceto al primo posto fra i comuni virtuosi d’Italia nel controllo e nella lotta all’evasione.

Per l’occasione oltre al sindaco erano presenti Massimo Jakelich, assessore comunale al Bilancio e Tributi, Valentina Cerchiari, vicesindaco, Alessandra Biagini, dirigente Area Servizi Istituzionali, di programmazione e gestione finanziaria, Daniela Tubertini, responsabile del Servizio Entrate e Tributi e Stefania Necco, segretario generale del Comune.

