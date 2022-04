Lunedì 18 aprile: 10^ Maratona di Crevalcore e 6^ Maratonina della Befana

Si disputerà il 18 aprile, lunedì di Pasquetta, la 10a Maratona di Crevalcore (“Memorial Claudio Preti” e “Memorial Gianfranco Gozzi”) con la sua 6a Maratonina della Befana (“Memorial Vito Melito”). Gare competitive di corsa su strada approvate Uisp di km 42,195 e km 21,097 aperte ad atleti tesserati Fidal, Runcard, Runcard Eps, Uisp ed altri Eps. Valide per il circuito Coppa Uisp 2022.

La nota manifestazione podistica, prevista per il 6 gennaio scorso, era stata procrastinata dagli organizzatori, Crevalrun asd, di concerto con l’Amministrazione Comunale a seguito della delicata situazione pandemica che si stava ancora vivendo in pieno inverno.

Termine ultimo per le iscrizioni il 15 aprile, salvo preventivo raggiungimento di 400 iscritti sulla Maratona e 700 sulla Maratonina.

Centro Maratona sempre la Palestra Comunale in via Caduti di via Fani, a pochi metri dallo Stadio Comunale, dove alle ore 9:02 partirà la Maratona ed alle 9:30 la Maratonina.

Come da tradizione cospicuo il monte premi, grazie anche al contributo di BPer Banca, CiaoRunner/Iovedodicorsa, Gruppo Bonomelli ed Olio Cuore, con riconoscimenti nelle classifiche generali e di categoria, a tutti gli uomini sotto le ore nella Maratona e, sempre sulla distanza, a tutte le donne sotto le tre ore e trenta minuti. Tutti i finisher riceveranno l’ecologica medaglia in legno di I Feel Wood.

Particolare significato assumeranno i riconoscimenti per i “memorial” Gianfranco Gozzi, Claudio Preti e Vito Melito, come quello che ricorda la tragedia ferroviaria della Bolognina del 7 gennaio 2005 o il Trofeo Pronto Trasporti, riservato a tesserati di Società bolognesi.

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti: maratonadicrevalcore.com.