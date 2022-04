Maratona di Crevalcore 2022: chiusura strade

Il prossimo lunedì 18 aprile, a Crevalcore si terrà la Maratona 2022 e la Maratonina di Crevalcore 2022.

Sarà perciò necessario modificare la viabilità cittadina dalle ore 06.00 alle ore 16.00 così:

DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli a motore in tutta Via Matteotti

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli a motore nel primo tratto di tutte le vie perpendicolari a via Matteotti

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli a motore nel piazzale antistante lo stadio e in Viale Lombardini

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli in Via Caduti di Via Fani, nel tratto antistante la palestra comunale, nel tratto di strada tra Viale Lombardini e Via Candia

DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA con rimozione forzata a tutti i veicoli a motore in Viale Libertà, nel tratto compreso tra Via Marconi e Porta Bologna, e in tutto il Piazzale di Porta Bologna

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli a motore in Via Guisa nel tratto di strada compreso tra la rotonda di Via Guisa intersezione SP 1 e la rotonda di Via Guisa intersezione Via Persicetana

DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli a motore in Via Friggeri nel tratto di strada compreso tra Via Don Minzoni e la rotonda di Via Persicetana e Viale Libertà

Tutte le Informazioni e gli aggiornamenti www.maratonadicrevalcore.com

