Pallavolo serie B2: il punto sulla stagione della Calanca Cesare Persiceto

La Calanca Cesare Persiceto, la squadra di pallavolo femminile della Polisportiva Persicetana del Presidente Fausto Bongiovanni, si trova nel pieno del campionato di serie B2, in un girone tremendamente equilibrato dove tutto è ancora possibile per quanto riguarda sia la vetta della classifica ma anche la zona calda della retrocessione. La squadra persicetana, consapevole della propria forza ma anche del fatto di trovarsi in un girone con compagini toste ed importanti, è stata costruita basandosi su atlete con forti motivazioni e pronte a scendere in campo per combattere più di una battaglia sportiva. La stagione è iniziata nel migliore dei modi con splendide vittorie contro Collemarino, Cattolica, Teodora Ravenna, VTB, Fano e altre ottime prestazioni come quella sul parquet di Faenza, dove le persicetane sono arrivate ad un millimetro dal colpaccio contro una delle squadre favorite per la promozione. Fino a Natale si può quindi affermare che la squadra guidata dal Capo Allenatore Adriano Puzzo è stata con ampio margine la sorpresa del girone e che la scelta di portare a Persiceto giocatrici affamate, e al contempo bisognose di rivincite, ha dato i suoi frutti. Dopo il periodo natalizio la sfortuna ha colpito la squadra con una serie incredibile di infortuni, tutti nello stesso periodo, a cui si è aggiunto il covid 19 che ha contagiato ben nove giocatrici. Per rispondere a questa dose eccessiva di sfortuna, lo staff tecnico è stato obbligato ad effettuare scelte drastiche, con improvvisi cambi di ruolo per le giocatrici, allenamenti a ranghi ridotti per sopperire alle tante assenze giustificate, in questa fase è però emerso l’importante valore di un gruppo forte e solido, costituito da ragazze che hanno ben chiaro il concetto di squadra. Questi allenamenti, seppure per due mesi con una sola palleggiatrice, oppure con un solo libero o senza una schiacciatrice di ruolo, hanno dato i propri frutti, infatti la ripresa del campionato ha regalato ben tre vittorie su quattro partite ma la classifica è ancora troppo corta per allentare la tensione, ci sono ancora delle battaglie sportive da combattere, e c’è da scommettere che la Calanca Persiceto lo farà dimostrando le sue caratteristiche migliori: un grande spirito di squadra, uno smisurato orgoglio e la determinazione a combattere su ogni pallone.

Enrico Belinelli