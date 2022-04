Parco della Pace: servono i fatti, oltre le parole

Il gruppo consiliare Impegno Comune risponde sulla sua pagina Facebook sulla questione Parco di via della Pace, da noi sollevata. Il rischio di altre nuove costruzioni edili esiste, peccato che a risponderne direttamente non sia l’Amministrazione.

Ma detto questo. Ci viene risposto che si tratta di lavori di ricostruzione? Ebbene: cercando in rete con estrema facilità si trova una immagine del progetto di demolizione e ricostruzione del complesso Remondini. Un progetto che ha sicuramente ridonato vita ad una zona troppo a lungo abbandonata. In quel progetto si vede chiaramente lo spazio dell’intervento. E infatti finora non abbiamo certo avuto da ridire. Il post sul Parco di via della Pace lo abbiamo fatto alla luce delle segnalazioni ricevute dalla cittadinanza riguardo una nuova palazzina, non contemplata nel progetto di ristrutturazione pubblicamente consultabile.

Abbiamo generato inutile allarme? Noi siamo convinti del contrario, ma se così fosse a Sindaco e Giunta basta sola una azione di smentita: un incontro pubblico in cui si dichiara alla cittadinanza quali sono i progetti che interesseranno il parco. Così cessano le polemiche.

Purtroppo il post del gruppo di maggioranza aumenta la confusione, invece che fare chiarezza. Quel disegno pubblicato per esempio a cosa fa riferimento? È l’Amministrazione che dovrebbe chiarire se il parco resterà tale o meno. Se il verde che c’era prima dell’apertura del cantiere, ci sarà anche una volta chiusi i lavori, allora potremmo dire che ci siamo sbagliati e saremo ben lieti di aver travisato la realtà come il Don Chisciotte di Cervantes.

dalla pagina Fb Idee in marcia per Persiceto e frazioni