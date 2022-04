People Mover. Marchese (FI): “E’ tempo che qualcuno si dimetta”

Grazie all’ottimo lavoro del nostro capogruppo in Consiglio Comunale a Bologna, Nicola Stanzani, sono oggi emerse ulteriori criticità legate al People Mover. Rispondendo in Commissione a una domanda specifica del consigliere, infatti, l’amministrazione ha aperto alla possibilità di una quarta navetta che andrebbe perciò a risolvere i problemi di capacità di trasporto. Nella vergogna senza fine delle numerose vicende che hanno interessato e ancora interessano il People Mover, c’è infatti anche il problema di aver sottostimato e sottodimensionato l’infrastruttura rispetto alle reali esigenze dell’utenza. Ci chiediamo quindi quando qualcuno comincerà ad assumersi le proprie responsabilità e a fare ‘mea culpa’ per quanto accaduto, magari rassegnando le proprie dimissioni. Sarebbe davvero ora.

Aldo Marchese, coordinatore cittadino Forza Italia Bologna