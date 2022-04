Persiceto, parco di Via della Pace: facciamo chiarezza

Vista l’importanza dell’argomento e al fine di dare informazioni corrette ai cittadini, ci sentiamo in dovere di chiarire la situazione del Parco di via della Pace a fronte di quanto pubblicato nei giorni scorsi dal gruppo di minoranza “Idee in Marcia per Persiceto e frazioni”.

Con la delibera DCC 32/2019 richiamata nel post non veniva trasferita nessuna edificabilità da Biancolina al Parco della Pace. Si trattava di due distinte manifestazioni di interesse. Quindi nessun aumento di nuove superfici da edificare.

Con quella delibera era stata solamente accolta la possibilità di ridistribuire la capacità edificatoria dell’area con una nuova disposizione degli immobili esistenti (a parità di superficie verde ed edificabile), possibilità che era subordinata alla presentazione di un progetto i cui termini di presentazione sono peraltro già scaduti.

Gli unici interventi ammessi sull’area in oggetto sono quelli di rigenerazione, ossia la demolizione e successiva ricostruzione dell’esistente (vedi complesso ex Remondini che è stato oggetto di demolizione e ricostruzione), a PARITA’ DI SUPERFICIE EDIFICATORIA (seguendo l’AC_2 e quindi il PRU).

In poche parole: nessun trasferimento di capacità edificatoria, nessuna autorizzazione a costruire nuovi alloggi al posto (o a riduzione) del Parco della Pace, unicamente interventi di rigenerazione di vecchi immobili. Con buona pace di chi a parole si dice aperto alla collaborazione, ma nei fatti investe sulla disinformazione.

dalla pagina Fb Impegno Comune