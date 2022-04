Persiceto: rapina a 85enne, custodia cautelare in comunità per i minori coinvolti

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in comunità nei confronti dei due minori, che nel corso di una rapina ai danni di una anziana l’avevano gettata a terra procurandole fratture e una prognosi di 30 giorni all’ospedale Maggiore di Bologna. L’episodio era avvenuto lo scorso 6 marzo, in via Rocco Stefani a San Giovanni in Persiceto.

Gli uomini dell’arma, coordinati dalla Procura per i minorenni, erano risaliti all’identificazione dei due giovani tramite il sistema di videosorveglianza presente nelle strade adiacenti alla rapina.