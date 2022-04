Persiceto: rapinano 85enne, arrestati due minori

I carabinieri della locale compagnia di San Giovanni in Persiceto sono riusciti ad identificare gli individui, che nel corso di una rapina ai danni di una anziana l’avevano gettata a terra, per poi dileguarsi.

L’episodio avvenne lo scorso 6 marzo, in via Rocco Stefani a San Giovanni in Persiceto, e oltre allo sdegno della cittadinanza per la vile aggressione, provocò diverse fratture e una prognosi di 30 giorni alla signora attualmente ancora ricoverata.

Le indagini degli uomini dell’arma, coadiuvati dal sistema di videosorveglianza della zona, hanno portato all’identificazione dei due giovani, entrambi minorenni, residenti fra San Giovanni in Persiceto e San Matteo della Decima.

I due al momento risultano indagati per rapina e lesioni personali aggravate in concorso.