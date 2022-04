Persiceto, rissa all’esterno di un locale: daspo urbano per sei giovani

A seguito di attività investigativa dei carabinieri, sono stati individuati i sei giovani che hanno scatenato una rissa, lo scorso 26 febbraio, all’esterno del locale “La rotonda sul pane” di San Giovanni in Persiceto.

Nel corso del parapiglia rimase ferita una giovane di 24 anni di Calderara di Reno, otto giorni di prognosi, e un 31enne di Sant’Agata Bolognese, trenta giorni di prognosi.

Oltre a una denuncia per rissa, i sei giovani, con età comprese dai 24 ai 30 e residenti nei comuni limitrofi, hanno ricevuto un daspo urbano, su provvedimento del Questore di Bologna, che gli vieta di avvicinarsi al locale per due anni; per due di loro si è aggiunto anche l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria per un anno.

“Previsto dal decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017 n. 48, il daspo urbano si ispira ad analoghi istituti del diritto britannico come gli “anti social behaviour orders” e fonda una nuova misura di prevenzione atipica a tutela del bene giuridico della sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro delle città”.