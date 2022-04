Protezione della viticoltura biologica, due incontri online il 14 e il 21 aprile

Primo appuntamento sulle novità tecniche per la gestione della difesa dalle avversità in agricoltura biologica a partire dalla coltura della vite. L’idea di trasferire e divulgare le innovazioni ed i risultati di ricerca e sperimentazione e le esperienze applicative maturate in diversi contesti produttivi è nata all’interno del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni dell’Emilia-Romagna. La finalità è di rendere fruibili a tecnici ed agricoltori della nostra regione le conoscenze acquisite e offrire indicazioni concrete per ottenere produzioni vitivinicole a basso impatto ed economicamente sostenibili. I due incontri sono più che mai di attualità, visto che dal 7 aprile è in vigore nel nostro paese la legge che istituisce il marchio biologico, i distretti biologici e il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (qui la news).

Gli incontri si terranno on line. Il primo sarà giovedì 14 aprile dalle 9 alle 13.30 e riguarda le “Tecniche di prevenzione e difesa dai FITOFAGI” e si aprirà con l’intervento di Alessio Mammi, Assessore Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna. Il secondo incontro è fissato per giovedì 21 aprile dalle 9 alle 13.15 e riguarderà le “Tecniche di prevenzione e difesa dalle MALATTIE” e sarà introdotto da Stefano Boncompagni, Responsabile Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni Regione Emilia-Romagna. Gli argomenti saranno focalizzati a mettere in luce come una buona protezione fitosanitaria delle colture passa dalla prevenzione con l’adozione di specifiche tecniche di impianto ed agronomiche, e si completa con l’applicazione di soluzioni tecniche di difesa a basso impatto ed innovative previste in agricoltura biologica. Gli incontri saranno coordinati da Alda Butturini e Riccardo Bugiani, storici e competenti punti di riferimento del Settore Fitosanitario regionale nell’ambito della difesa a basso impatto ambientale.

Per partecipare è richiesta un’unica iscrizione valevole per entrambi gli incontri al seguente link https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/269

Dopo aver compilato il modulo, arriverà una mail con la conferma dell’iscrizione e in seguito gli iscritti riceveranno sempre via mail i link per partecipare a ciascuno dei due incontri on line (non è vincolante la partecipazione ad entrambi). Ma ATTENZIONE: le iscrizioni chiuderanno mercoledì 13 aprile alle ore 12.

QUI il programma degli incontri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa in capo al Settore Fitosanitario ai seguenti riferimenti:

Lanfranco Corradini tel. 051.5278263

Riccardo Loberti tel. 0532.909728

Valentina Veronesi tel. 051.5278255

Un’ultima precisazione a carattere generale: da venerdì 1° aprile, a seguito della riorganizzazione dell’ente Regione Emilia-Romagna il Servizio Fitosanitario ha cambiato il proprio nome in “Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni – Regione Emilia-Romagna” adeguando anche la sua denominazione all’esigenza di rafforzare la lotta alle vecchie e nuove avversità, snodo fondamentale per sostenere e sviluppare le filiere agricole.

