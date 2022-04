Reddito di cittadinanza, denunciate 5 persone a Persiceto

Arrivati a conclusione gli accertamenti, da parte della Polizia, nei confronti di alcune persone che, a San Giovanni in Persiceto, percepivano il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti di legge.

Cinque i denunciati, quattro di origine straniera e un italiano, che nel corso del tempo hanno incassato somme tra i 500 e gli 800 euro per una cifra complessiva di 16mila euro.

I cinque casi, scoperti grazie alla collaborazione dell’Inps, fanno riferimento a quattro persone residenti nel bolognese e una a Biella. Da segnalare anche che uno di loro non risulta iscritto nell’anagrafe di alcun comune del territorio nazionale.

Fino ad ora il Commissariato di Polizia di San Giovanni in Persiceto ha “smascherato” 38 casi di indebita percezione del reddito di cittadinanza.