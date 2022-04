Riccione, Mc Hip Hop Contest 2022: il titolo “The Crew of the Year” arriva a San Giovanni in Persiceto

Lunedì 18 aprile al PlayHall di Riccione si è conclusa la ventiseiesima edizione dell’ Mc Hip Hop Contest 2022 con l’elezione dei vincitori del Crew Contest. La manifestazione, durata quattro giorni, ha visto la partecipazione di ben 65 crew provenienti da tutta l’Italia che si sono sfidate nelle varie categorie.

Di tutto rilievo la presenza di una giuria internazionale con i migliori freestyler al mondo.

Ad aggiudicarsi l’ambito titolo di “The Crew of the Year 2022” è stata la formazione “40017” di San Giovanni in Persiceto, che vede l’importante contributo coreografico da parte di Federica Guerra e Riccardo Benetazzo.