S. Matteo della Decima: minori rubano Iphone a coetaneo, denunciati

Nuovo episodio di cronaca, nel territorio persicetano, che vede il coinvolgimento di minori.

A San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, lo scorso fine febbraio un 14enne aveva denunciato ai carabinieri il furto del suo Iphone in occasione di quello che, all’apparenza, doveva essere uno scherzo tra coetanei ma che poi si è rivelato a tutti gli effetti un furto.

Gli uomini dell’arma, grazie alle immagini della videosorveglianza di un bar al cui interno era avvenuto il tutto, hanno identificato una 14enne e due giovani di 16 e 17 anni. I minori sono stati indagati per furto.