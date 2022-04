Scuole dell’infanzia bolognesi: posti disponibili ma ancora liste di attesa… qualcosa non funziona

Bologna, 15 Aprile 2022

Non capiamo se viene fatta un’analisi preventiva degli aventi diritto e dei flussi visto che nelle scuole dell’infanzia le famiglie sono vincolate anche al bacino di utenza. Se di fronte a più di 500 posti ancora disponibili ci sono 161 bambini in lista di attesa, evidentemente esiste un problema e occorre ragionare sugli stradari e i criteri di accesso. Altro ragionamento andrebbe fatto sul calo delle nascite e sulla necessità di un welfare che abbia al centro importanti e concrete politiche di supporto alla famiglia.

Come Fratelli d’Italia chiederemo una commissione per approfondire il tema in Consiglio Comunale e per capire dove si possa intervenire per migliorare gli stradari di tutta la città. Ogni anno, in ogni quartiere viene svolta la specifica commissione sugli stradari della zona di appartenenza, ma evidentemente esiste un problema che deve essere affrontato con tutte le parti interessate e non a comparti.

Lo dichiarano: