Turismo culturale a Roma: 4 app imperdibili per visitare la città eterna

Con la bella stagione, passeggiare per i vicoli del centro di Roma è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Nonostante il complicato momento, il turismo sta tornando a farsi sentire anche nella città eterna. Muoversi per le strade di Roma con l’aiuto di app dedicate sarà ancora più piacevole.

Musei

La prima applicazione da scaricare è MiC Roma, un passe-partout per i principali musei ed eventi culturali della città. L’app contiene i 20 musei civici della Capitale, guidando il visitatore attraverso gli appuntamenti che il panorama culturale della città offre di giorno in giorno. Aggiornato anche alla versione in inglese, il percorso è diviso nelle sezioni Musei, Mostre, Eventi, Didattica: ogni sezione è consultabile e offre informazioni dettagliate sulle attività, sugli orari e i costi dei biglietti. Le sezioni Mappa e Galleria aiuteranno a individuare la collocazione degli eventi, mostrando le principali attrattive con video e foto ad alta risoluzione.

Rinfrescarsi

A ogni turista sarà capitato, soprattutto nei mesi più caldi, di volersi rinfrescare con un po’ d’acqua e di riempire le borracce. Per questa necessità viene in aiuto Waidy, app che trova fontanelle in modo veloce e pratico, così da non restare mai senza acqua durante i propri giri. Il centro storico di Roma è un museo a cielo aperto, e poterne godere sorseggiando acqua fresca che fluisce ininterrotta dagli storici nasoni è un’altra di quelle esperienze che non si può non provare, una volta nella Capitale. Cercare le fontanelle nei vicoli del centro, poi, aiuterà anche a scoprire gli angoli più nascosti della città.

Trasporti

Se ci si vuole spostare da un capo all’altro di Roma, vista la sua grande estensione, il modo migliore è quello di usare i mezzi pubblici. L’app Viaggia con Atac è fondamentale, perché unisce tutti i trasporti della Capitale in un’unica piattaforma, restituendo ai turisti informazioni dettagliate sul tragitto da fare per arrivare a destinazione, su quali siano i percorsi consigliati e soprattutto sui tempi di attesa previsti. Le notizie sul traffico, gli incidenti e i guasti alle linee metropolitane sono aggiornati in tempo reale, rendendo di fatto l’applicazione irrinunciabile per chi vuole girare per Roma senza doversi spostare in auto.

Car sharing

Se poi si vuole optare per la macchina, il Comune di Roma ha preparato una vasta offerta di car sharing, di cui usufruire tramite app dedicata. Il vantaggio rispetto a un mezzo privato è evidente: con il car sharing si potrà passare nelle aree della Ztl, normalmente inaccessibili e per questo causa di diversi problemi sia per i cittadini che per le attività in zona. Inoltre sarà anche possibile sostare gratuitamente negli spazi, altrimenti a pagamento, delle strisce blu. Sono presenti nel servizio auto elettriche e mezzi di lavoro come i furgoni. I mezzi sono individuabili in tutto il territorio del comune grazie a una mappa geolocalizzata, per poter prenotare in tempo reale il proprio veicolo.