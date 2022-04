Ucraina, oltre 21mila i profughi arrivati in Emilia-Romagna. Bus e treni gratuiti per gli studenti

Sono 21.301 i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall’Ucraina, di cui 1669 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

Questi i dati delle Prefetture aggiornati a venerdì 8 aprile.

Finora in Emilia-Romagna sono stati rilasciati 18.087 codici STP (Straniero temporaneamente presente), che consentono l’erogazione dell’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

E da oggi anche il trasporto pubblico diventa uno strumento per contribuire alla qualità dell’accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra.

La Regione ha infatti deciso di concedere a tutti i giovani profughi ucraini nati tra il 2003 e il 2011, che frequentano le scuole medie e superiori dell’Emilia-Romagna, la gratuità dei viaggi su autobus e treni regionali nel tragitto casa-scuola. E questo fino alla fine dell’anno.

Una scelta, quella della Giunta guidata dal presidente Stefano Bonaccini, che va nella direzione di voler garantire in modo pieno il diritto allo studio anche alle ragazze e ragazzi fuggiti dalla guerra.

E tutto questo diventa possibile grazie ad un accordo tra la Regione e aziende e agenzie dei trasporti, che hanno anche già recepito le indicazioni della Protezione civile nazionale per quanto riguarda la gratuità dei viaggi per tutti i profughi ucraini nei primi cinque giorni dall’ingresso in Italia.

Per i bambini delle scuole elementari, sempre di nazionalità ucraina e residenti in zone non coperte dal servizio di scuolabus previsto dai Comuni, la Regione provvederà, su segnalazione, a fornire loro un abbonamento gratuito.

Per quanto riguarda, infine, i profughi non studenti, potranno usufruire invece delle agevolazioni per il trasporto pubblico locale già previste per alcune categorie, come ad esempio i rifugiati.

regione.emilia-romagna.it