“1522 Alla volta di Pavia”, nuova rievocazione storica al Castello dei Ronchi di Crevalcore

Sabato 28 e domenica 29 maggio 2022, al Castello dei Ronchi di Crevalcore via argini nord, 3277, si terrà il più grande raduno cinquecentesco d’Italia.

Vi parteciperanno rievocatori provenienti da tutto il nostro paese. Si accamperanno nel parco del castello dei Ronchi.

Si potrà vedere come vivevano i mercenari durante i loro spostamenti in preparazione di una delle battaglie più importanti facente parte delle guerre d’Italia, quella di Pavia.

Vi saranno le cucine dei campi in funzione e visitabili, addestramenti con le spade le picche. Prove di tiro con gli archibugi e con i cannoni.

Coinvolgimento dei bambini in prove di scherma in sicurezza.

Per tutta la durata della rievocazione funzionerà lo stand gastronomico ed il servizio bar.

Comunicandolo alla cassa sono disponibili pasti preconfezionati per celiaci.

Parcheggio gratuito di fronte al castello. Area camper.

dalla pagina Fb I Sempar in Baraca