18 maggio, il Giro d’Italia passa nei Comuni di Terred’Acqua: il punto sulla viabilità

Calderara di Reno

Chiusura anticipata alle 12 delle scuole di Calderara di Reno per le sole classi con uscita programmata tra le ore 12:30 e le ore 15:30. Lo dispone per mercoledì 18 maggio, in conseguenza del passaggio nel territorio di Calderara delle carovana del Giro d’Italia previsto intorno alle 15, l’ordinanza sindacale numero 41. L’intero tratto della Persicetana sul territorio calderarese sarà chiuso a partire dalla 12:30. Oltre a disporre l’uscita anticipata da scuola, il Sindaco Giampiero Falzone invita tutti, privati e aziende, a limitare il traffico veicolare sul territorio comunale tra le 12:30 e le 16.

Anzola dell’Emilia

Il territorio sarà interessato dal passaggio della Carovana del Giro lungo la “Persicetana” da Bologna fino a San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, quindi con particolare impatto sulla frazione di San Giacomo del Martignone. Le strade interessate al passaggio della carovana pubblicitaria (previsto attorno alle 12.20) e degli atleti (indicativamente dalle 14.30) sono chiuse al transito dalle 12.00 fino alle 16.00 (e comunque fino a cessate esigenze), tranne che per i veicoli di servizio alla manifestazione, di pronto soccorso e di pubblica sicurezza.



San Giovanni in Persiceto

Il passaggio del giro è previsto intorno alle 15.30, ma già dalle 12.45 e fino alle 16.15 di mercoledì 18 maggio saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

divieto di transito e sosta per tutti i veicoli in via Bologna, circonvallazione Veneto, circonvallazione Liberazione e tutta via Crevalcore

divieto di transito in circonvallazione Italia, nel tratto compreso tra parco Pettazzoni e via Bologna (rotatoria)

divieto di transito in circonvallazione Dante, nel tratto compreso tra via Pio IX e via Crevalcore

divieto di transito in viale della Repubblica nel tratto compreso tra gli interni di viale della Repubblica e via Crevalcore (rotatoria)

divieto di transito in via Astengo nel tratto compreso tra la rotatoria e via Crevalcore.

Per motivi di viabilità e di ordine e sicurezza pubblica, il Sindaco ha inoltre disposto:

modifiche all’orario di svolgimento del mercato settimanale : orario di vendita dalle ore 7 alle ore 11 gli operatori potranno accedere all’area mercatale dalle ore 5.30; dovranno occupare il posteggio entro le ore 8 liberarlo obbligatoriamente entro le ore 12

: la chiusura anticipata alle ore 12 dei seguenti plessi scolastici capoluogo : nido d’infanzia Nicoli nido d’infanzia Cappuccini scuola dell’infanzia Nicoli scuola dell’infanzia Cappuccini (sede e succursale) scuola primaria Quaquarelli scuola primaria Romagnoli scuola secondaria di primo grado Mameli Istituto di istruzione superiore Archimede Istituto di istruzione superiore Malpighi.

:

Sant’Agata Bolognese

Si comunica che in occasione del Giro d’Italia in programma per Mercoledì 18/05/2022 dalle ore 12:00 alle ore 16:00, la viabilità stradale subirà le seguenti modifiche:

– DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA a tutti i veicoli a motore su ambo i lati in VIA VERONA S.P. n° 568 da intersezione Rotatoria Simoni (confine territorio comunale con Comune di San Giovanni in Persicet o ) fino a intersezione Via San Carlo (confine territorio comunale con Comune di Crevalcore) ;

– SOSPENSIONE della circolazione a tutti i veicoli a motore, pedoni ed animali, in entrambi i sensi di marcia;

– INTERDIZIONE dell’accesso a Via Verona S.P. N°568 da tutte le Vie ed aree ivi confluenti il cui accesso sarà consentito esclusivamente dall’altro sbocco delle stesse;

Si precisa che il percorso della gara ciclistica arriverà da San Giovanni in Persiceto e avrà direzione Crevalcore.

Crevalcore

Si informa la cittadinanza che mercoledì 18 maggio transiteranno sul territorio crevalcorese due gare ciclistiche, il 4° Giro d’Italia “E” e la 105^ edizione del Giro d’Italia. Via Persicetana, viale Amendola, viale Gramsci, via Mezzo Ponente e via Muzza Nord verranno chiuse al traffico dalle ore 13 fino alle ore 16.30 al termine di entrambe le corse.