22 maggio, grande festa nel Parco di San Giacomo del Martignone

Una splendida occasione per le famiglie di passare un pomeriggio divertente e creativo in un suggestivo parco, a San Giacomo del Martignone, domenica 22 maggio prossimo.

A partire dalle 15.30 domenica 22 maggio l’Associazione Volontari di San Giacomo festeggia i suoi dieci anni di attività con un ricco programma per grandi e bambini e per tutti i gusti:

sfide di calcetto, basket, scacchi e biliardino. Gioco libero di bocce, pallavolo e pesca nel laghetto. Alle ore 17 laboratorio artistico (4-14 anni) e i giochi di una volta.

Alle ore 18 inaugurazione del campo di basket con il Sindaco Giampiero Veronesi. Alle ore 19.30 rinfresco e brindisi.

Seguirà piano bar musica anni 60/70/80 con Aldo e Cristina.

Non potete mancare!

dalla pagina Fb Comune Anzola dell’Emilia