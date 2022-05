L’Agenzia Regionale di Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo, che prevede sul nostro territorio criticità per temporali con codice giallo per sabato 28 maggio 2022.

Nella giornata di sabato 28 maggio si prevedono temporali, anche di forte intensità, sull’intera regione, a cui saranno associate fulminazioni, raffiche di vento e piogge, anche a carattere di rovescio. Localmente le precipitazioni potranno assumere carattere grandinigeno. Dal pomeriggio sono previsti venti forti (50-61 Km/ora) da nord-est, sul mare e sulla costa, con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore.

Per il mare si prevede un aumento del moto ondoso, fino a molto mosso al largo. Di conseguenza non si escludono, nel tardo pomeriggio, localizzati fenomeni di erosione del litorale e/o inondazione marina, legati ad una mareggiata sotto le soglie significative per l’allertamento.

Per ulteriori informazioni consulta il portale Allerta Meteo Emilia Romagna

comunepersiceto.it