4 e 5 giugno, in arrivo la 148^ edizione del Carnevale Storico Persicetano

Questa mattina il 148° Carnevale storico di Persiceto è stato presentato durante una conferenza stampa organizzata dalla Città metropolitana di Bologna presso gli spazi di ExtraBo in Piazza del Nettuno a Bologna. Per l’occasione sono intervenuti: Barbara Panzacchi, consigliera metropolitana delegata al Turismo, Alessandro Bracciani, assessore a Commercio, Attività produttive e Comunicazione del Comune di San Giovanni in Persiceto, Andrea Angelini, presidente Associazione Carnevale Persiceto