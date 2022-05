A Persiceto parte un corso per cani e padroni su sicurezza e benessere animale

A Persiceto sta per prendere avvio un corso di formazione rivolto ai proprietari o futuri proprietari di cani, per favorire un corretto sviluppo della relazione con il proprio animale e consentirne l’integrazione nel contesto sociale. L’iniziativa, che prevede sei incontri tra giugno e luglio, è promossa dal Comune in collaborazione con l’Ausl di Bologna Unità Operativa Veterinaria A e C, l’Ordine dei Veterinari di Bologna e l’associazione “Nuovo Rifugio di Amola Onlus”, attuale gestore del canile comunale. Iscrizioni entro sabato 4 giugno.

Il corso sarà articolato in cinque incontri teorici che si terranno dalle 20.30 alle 22.30 presso la Sala consiliare del Municipio più un incontro pratico finale presso l’area di sgambamento in via Magellano. Durante gli incontri teorici verranno trattate varie tematiche: caratteristiche etologiche ed esigenze della specie canina; sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita (da cucciolo a cane anziano); bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza dell’animale; il linguaggio del cane (comunicazione olfattiva, acustica e visiva); gli errori di comunicazione nella relazione uomo – cane; come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento; l’attività del canile e il percorso di adozione; normativa vigente relativa ad obblighi e responsabilità del proprietario. Gli argomenti verranno approfonditi attraverso i contributi di Simonetta Mattivi, medico veterinario esperto in comportamento, con master in etologia applicata e benessere animale, Stefano Palminteri, medico veterinario Ausl di Bologna, collaboratore presso il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia-Romagna e dei volontari dell’associazione “Nuovo Rifiugio di Amola – Onlus”, attuale gestore del canile comunale.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di favorire un corretto sviluppo della relazione tra il cane ed il proprietario al fine di consentire l’integrazione dell’animale nel contesto sociale. Il percorso formativo è pensato per indirizzare i proprietari verso il possesso responsabile, aiutando a prevenire lo sviluppo di comportamenti indesiderati da parte degli animali. Il cane è dotato di capacità cognitive che devono essere potenziate e ha esigenze e comportamenti che il padrone deve comprendere e accettare affinché sia favorito il suo inserimento nella società.

Destinatari del corso

Tutti i cittadini che abbiano compiuto i 16 anni di età, proprietari di un cane o che intendano possederne uno. Saranno accettate massimo 25 iscrizioni; in caso di domande in esubero sarà redatta una graduatoria che darà la precedenza ai cittadini residenti a San Giovanni in Persiceto e che terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande presentate in modo completo e corretto.

Attestato di partecipazione

A seguito di esito favorevole del test finale, a chi avrà frequentato tutti gli incontri verrà rilasciato il “Patentino” per proprietari di cani (Attestazione dell’Unità Operativa Veterinaria dell’Azienda Usl di Bologna) e verrà consegnato il materiale didattico predisposto dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani con il Ministero della Salute.

Iscrizione entro sabato 4 giugno 2022

Il modulo è disponibile presso l’Urp del Comune dove è possibile riconsegnarlo compilato oppure è scaricabile dal sito (formato ODT – formato PDF) e va inviato all’indirizzo Pec comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Il corso prevede una quota di partecipazione sotto forma di donazione liberale al canile comunale di minimo € 25,00 a partecipante, da versare:

tramite bonifico bancario (detraibile) a

Nuovo Rifugio di Amola Onlus, via Locatello 10, San Giovanni in Persiceto

C/C Emilbanca, Iban IT35P0707237060012000059196

Causale “Donazione liberale – Corso patentino”

oppure direttamente ai volontari del Nuovo Rifugio di Amola che rilasceranno apposita ricevuta

Per ulteriori informazioni: Servizio Ambiente del Comune, tel. 051.6812849 – 46 – 44

Programma dettagliato del corso

1° incontro – Martedì 7 giugno, ore 20.30 – 22.30, sala consiliare del Municipio

Presentazione. Etologia canina e comportamento del cane. L’etogramma del cane e i suoi bisogni: conoscere il cane per garantirgli condizioni di benessere psicofisico in armonia con il contesto ambientale. La comunicazione del cane intra ed extra specifica: capirsi per rispettarsi. Il linguaggio del cane: comunicazione olfattiva, acustica e visiva. (Docente Simonetta Mattivi, Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

2° incontro – Martedì 14 giugno, ore 20.30 – 22.30, sala consiliare del Municipio

Il benessere del cane: bisogni fondamentali e principali cause di sofferenza (Docente Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

3° incontro – Martedì 21 giugno, ore 20.30 – 22.30, ore 20.30 – 22.30, sala consiliare del Municipio

La relazione tra l’uomo e il cane: capirsi per evitare gli errori più comuni di comunicazione, campanelli di allarme: quando preoccuparsi e cosa fare, la convivenza cani e bambini: consigli per le famiglie; come prevenire l’aggressività e i problemi di comportamento. (Docente Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento)

4° incontro – Martedì 23 giugno, ore 20.30 – 23.00, ore 20.30 – 22.30, sala consiliare del Municipio

Lo sviluppo comportamentale del cane nelle sue fasi da cucciolo a cane anziano, con particolare attenzione all’informazione su come impostare la gestione di un cucciolo che diventi un soggetto con un assetto emotivo stabile. Adottare un cane dal canile. L’organizzazione quotidiana di un Parco-Canile. L’adozione consapevole (il giusto cane per la giusta famiglia): scelta del cane in funzione delle caratteristiche di razza, delle esigenze specifiche del soggetto, delle caratteristiche e dello stile di vita della famiglia. L’importanza del percorso pre e post adottivo per contrastare il fenomeno migratorio dal Sud Italia (staffette, stalli, social..): effetti e conseguenze per i Canili, i Comuni e i singoli Cittadini a seguito di una adozione o acquisto non cosciente. (Docenti Dr.ssa Simonetta Mattivi Medico Veterinario Esperto in Comportamento; Operatori e Volontari del canile comunale)

5° incontro – Martedì 28 giugno, ore 20.30 – 22.30, ore 20.30 – 22.30, sala consiliare del Municipio

La normativa vigente in materia di tutela del benessere degli animali d’affezione: obblighi e responsabilità del proprietario. Cane e proprietario buoni cittadini. (Docente Dr. Stefano Palminteri Veterinario A.U.S.L. Collaboratore presso il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna)

Test finale con questionario a risposte multiple, volto a valutare le conoscenze acquisite per il rilascio del patentino.

6° incontro – Sabato 2 luglio, ore 9.00, area di sgambamento in via Magellano

Incontro pratico con la presenza dei cani dei partecipanti, a cura dei volontari dell’associazione “Nuovo Rifiugio di Amola – Onlus”.

Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni in Persiceto