A San Matteo della Decima “Carnival Beer Fest 2022”

VIIIª edizione del “Carnival Beer Fest” curato dall’Associazione Carnevalesca Re Fagiolo di Castella di San Matteo della Decima. L’edizione di quest’anno ritorna alla formula dei due weekend invece che tre.

Dal 6 al 7 e dal 13 al 14 maggio nello spazio antistante i capannoni del carnevale in via Fossetta, in una tensostruttura appositamente allestita grazie all’impegno dei numerosi carnevalai che partecipano all’organizzazione dell’evento, si potranno gustare piatti veramente succulenti e gustosi (apertura ore 20): stinco di maiale, salsiccia, wurstel, pollo amburghese, alette di pollo, patate fritte, Hacker Pschorr a volontà (gold, weiss, marzen), prosecco, dolci, amari… Ma oltre al buon cibo e all’ottima birra il Carnival Beer Fest sa offrire molto di più… musica rigorosamente live; ogni sera (inizio ore 21.30) verranno proposti concerti di band come i “Gatti Matti show band” (6 maggio), gli “Amanda Groove” (7 maggio), “Branco” (13 maggio), “I Bellissimi” (14 maggio). Ora sì che ci siamo: cibo, musica… ma soprattutto tanto divertimento fino a tarda notte. Che ne dite? Non perdetevi il “Carnival Beer Fest” a Decima!

Gli organizzatori consigliano la prenotazione del tavolo al numero 339.3067112.