Ringraziamo tutti per i messaggi di solidarietà che stiamo ricevendo e per l’affetto che ognuno di voi sta dimostrando.

Ogni vostro piccolo gesto è per noi di grande conforto.

Vi sentiamo vicini e speriamo con tutto il cuore di potervi riaccogliere al più presto in libreria.

dalla pagina Fb Libreria per ragazzi Giannino Stoppani