Calderara di Reno: Casa delle abilità, inaugurazione ufficiale il 28 maggio

Sarà inaugurata nell’ultima settimana di maggio la Casa delle abilità, la nuovissima struttura del Comune di Calderara che è ospitata nei locali, completamente ristrutturati, di quella che era la Scuola dell’infanzia Arcobaleno, in via Ilaria Alpi. Si tratta di un innovativo centro multidisciplinare inclusivo, che si basa sui principi delle neuroscienze e della neuro-pedagogia, caratterizzato da una stanza multisensoriale chiamata Stanza Snoezelen e rivolto alle persone di tutte le fasce d’età. Di seguito il programma della due giorni di inaugurazione.

Il programma

Sabato 28 maggio

Ore 10:30 – Taglio del nastro alla presenza del Sindaco Giampiero Falzone, del Sindaco Metropolitano e Presidente della CTSS Matteo Lepore, dell’Assessore Regionale alla Sanità Raffaele Donini, della Presidente della Cooperativa Cadiai Franca Guglielmetti e di Fabio Michelini, Coordinatore UANBA San Giovanni in Persiceto. Accompagnamento musicale con arpa a cura di Alessandra Ziveri.

Ore 11:00 – Visita alla struttura in piccoli gruppi.

Ore 11:30 – Cocktail cromatico a cura di Matilde Ristorazione in collaborazione con Camst.

Ore 17:30 – Presentazione del Progetto della Casa delle Abilità, presso la Casa della Cultura “Italo Calvino”.

Interverranno

– Giampiero Falzone, Sindaco di Calderara di Reno;

– Andrea Santi, Responsabile UOS NPIA Pianura;

– Antonella Cardone, Responsabile dei servizi scolastici e Coordinatrice pedagogica del Comune di Calderara di Reno;

– Rosalina Blanco, Pedagogista della Cooperativa Cadiai

– Pietro Rinaldi, Docente ISNA, Operatore Stanza Snoezelen ed educatore professionale.

Modera Roberto Alessi, coordinatore della Casa della Cultura “Italo Calvino”

Domenica 29 maggio

Ore 9:30 – 11:30 laboratori per bambini e bambine e famiglie

Si potranno sperimentare:

– laboratorio multisensoriale nella stanza Snoezelen;

– laboratorio psicomotorio;

– laboratorio artistico in giardino;

– laboratorio di costruttività in giardino, a cura di Remida.

Per prenotare scrivere a lacasadelleabilita@cadiai.it

