Calderara di Reno: minacce a una donna, 44enne arrestato

Un 44enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri di Calderara di Reno per aver violato l’obbligo di dimora nel Comune.

L’uomo, che stava scontando a Bologna gli arresti domiciliari, era ospite nell’abitazione di una 70enne, ma la convivenza risultò ben presto impossibile a seguito dei maltrattamenti che la signora era costretta a subire. La donna aveva quindi sporto denuncia e per il 44enne era scattato l’allontanamento da quella abitazione e l’obbligo di dimora a Calderara. Fino all’altro giorno, quando l’uomo si è allontanato dalla propria residenza per recarsi a Bologna e convincere la donna a ritirare la denuncia.

Per l’uomo sono così scattate le manette e la custodia cautelare in carcere.