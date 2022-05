Cinema e audiovisivo: oltre 1 milione di euro dalla Regione a sostegno della settima arte

La Regione la sostiene con oltre 1 milione di euro (1.167.000) la settima arte.

Sono sette i progetti triennali di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all’esercizio cinematografico e cinque i Festival di interesse nazionale e internazionale selezionati in Emilia-Romagna che riceveranno infatti risorse per la promozione, la valorizzazione e la diffusione del cinema e dell’audiovisivo.

In particolare, la Giunta regionale, dopo aver sottoscritto nel 2021 le convenzioni fino al 2023, ha confermato e incrementato i contributi per l’anno in corso. Sono stati assegnati complessivamente 580 mila euro ad Agis Emilia-Romagna, Acec, Documentaristi Emilia-Romagna, Home Movies, Cineventi, Cna Cinema Audiovisivo e Fondazione Fare Cinema (Capofila di progetto con Bottega Finzioni, 100autori, Festival Cinema Porretta).

Agli organizzatori di Biografilm festival di Bologna, Concorto Film Festival di Pontenure (Pc), Sedicicorto International Film Festival di Forlì, Ravenna Nightmare Film Fest e il Festival del Cinema di Porretta Terme sull’Appennino bolognese che avevano risposto al bando triennale emanato nel 2021, saranno invece assegnati complessivamente 587 mila euro per le attività previste per il 2022.

