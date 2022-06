Festa della Repubblica ad Anzola dell’Emilia

Il 2 giugno si festeggia la nascita della Repubblica Italiana.

Vi invitiamo a partecipare all’iniziativa in occasione della Festa della Repubblica.

Programma:

alle 9.30 in Piazza Grimandi é in programma l’esibizione del Corpo Bandistico Anzolese.

Dalle ore 10: “Una sana e robusta Costituzione”, consegna della Costituzione Italiana ai neodiciottenni.

Seguirà intervento ufficiale dell’Amministrazione Comunale.

Il 2 e il 3 giugno 1946, si tenne il referendum con cui gli italiani, dopo 85 anni di regno della dinastia dei Savoia (di cui 20 di dittatura fascista, conclusa durante la Seconda Guerra Mondiale), scelsero di far diventare l’Italia una Repubblica costituzionale, abolendo la monarchia.

Fino al 1946 l’Italia era una monarchia costituzionale, regolata dallo Statuto Albertino. Il 2 e il 3 giugno 1946 con il referendum istituzionale indetto a suffragio universale e tutti gli italiani, comprese le donne che votavano per la prima volta, sono stati chiamati alle urne per scegliere la forma di governo preferita: monarchia o repubblica. Con 12.718.641 voti contro 10.718.502 gli elettori hanno scelto la repubblica e la famiglia Savoia, fino ad allora al comando della monarchia, è stata esiliata.