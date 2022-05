Furto in un supermercato di Decima, denunciati quattro minori

Prima il furto di una cassa di birre, poi una bottiglia di vodka, è questo il bilancio delle scorribande di un gruppo di minori che aveva preso di mira il Conad City di San Matteo della Decima.

Dopo accertamenti e aver visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza, i carabinieri di San Giovanni in Persiceto hanno denunciato per furto quattro minorenni di 12, 13, 14 e 15 anni, alcuni di loro già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono al 4 marzo scorso quando il personale del supermercato ha segnalato ai carabinieri il furto all’interno del magazzino della cassa di alcolici, bevande poi consumate nei pressi di un parco vicino e i cui cocci erano stati lasciati in un’area giochi per bambini. Successivamente il secondo episodio, con il furto di una bottiglia di vodka e la repentina fuga che ha provocato la caduta di un’anziana che stava facendo la spesa.