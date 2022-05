Matteo Lepore: “…la citofonata di Salvini al Pilastro è stata una cosa assai grave e stupida”

Sarà capitato sicuramente più volte anche a Matteo Salvini quando era Ministro degli Interni. In questi casi è fondamentale mantenere la riservatezza, perché l’esposizione mediatica può causare ritardi nelle indagini o compromettere l’operato degli inquirenti.

Ecco perché la citofonata di Salvini al Pilastro è stata una cosa assai grave e stupida.

Una condotta motivata per cercare il solo profitto personale, per altro malamente, come sappiamo dai risultati elettorali.