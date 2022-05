Persiceto: a Le Budrie la “Camminata dei Cento Passi”

Lunedì 9 maggio, alle 17.30, ritrovo a Le Budrie in via Impastato per ricordare Peppino nel quarantaquattresimo anniversario del suo assassinio.

Partirà una camminata che raggiungerà il Circolo Accatà (via Cento 59 – S. Giovanni in Persiceto) dove, verso le 20.30, verranno servite penne di Libera alla norma. Seguirà un collegamento in diretta con Cinisi.

Invitiamo tutti ad organizzarsi autonomamente per l’eventuale recupero delle auto a Le Budrie. Noi metteremo comunque a disposizione alcuni passaggi.

Circolo Arci Accatà