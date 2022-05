Persiceto: al Museo Fisica Experience nuova sezione sullo Spazio e WebApp per le visite guidate virtuali

Sabato 7 maggio alle ore 10.30 nel Chiostro di San Francesco di Persiceto (piazza Carducci 9) si terrà l’inaugurazione di una nuova sezione del Museo “Fisica Experience” con tre nuove sale dedicate al concetto di Spazio. Per l’occasione verrà inoltre presentata la WebApp “Fisica Experience Mobile Tour”.

“Fisica Experience” è la recente realtà museale persicetana nata dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell’Università degli Studi di Bologna, il Sistema Museale d’Ateneo, il Settore Patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna, Agen.Ter (ente gestore del Museo) e il Gruppo Astrofili Persicetani.

La sede, inserita nel polo del Museo del Cielo e della Terra, è allestita all’interno dei suggestivi spazi del complesso conventuale di San Francesco ed è ricca sia a livello espositivo che di esperienze interattive per visitatori di tutte le età. Al suo interno si trovano infatti percorsi dinamici per far comprendere in modo semplice ed efficace i fenomeni della fisica che spesso, nell’immaginario comune, risultano ostici, ma che riguardano leggi fondamentali della natura che ci circonda.

Da sabato 7 maggio “Fisica Experience” si arricchirà di tre sale dedicate al concetto di Spazio e, in occasione della loro inaugurazione, verrà inoltre presentata in anteprima la WebApp “Fisica Experience Mobile Tour”, realizzata grazie a Lepida – Regione Emilia Romagna.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali di Lorenzo Pellegatti, sindaco di San Giovanni in Persiceto, Giovanni Molari, rettore dell’Università di Bologna, Roberto Balzani, presidente del Sistema Museale di Ateneo, Elena Di Gioia, delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana, Mattia Santori, presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena e di Giuseppe Paruolo, consigliere regionale Emilia-Romagna.

A seguire interverranno Nicola Semprini Cesari, del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Bologna e responsabile scientifico del progetto museale “Fisica Experience”, Maria Pia Guermandi, responsabile Sistema museale regionale Settore Patrimonio culturale Rer, Barbara Santi, referente Agenda Digitale Rer, Giuseppe Sberlati, direttore Integrazioni Digitali Lepida e Claudio Buda, di Mango Mobile Agency che ha realizzato la WebApp “Fisica Experience Mobile Tour”.

Già inaugurato nel giugno 2021 con le sale dedicate al tema del “Tempo” e con l’esposizione di una selezione di opere pittoriche e grafiche del fisico-pittore Lucio Saffaro (provenienti dall’omonima Fondazione), di una sezione dedicata alla storia del calcolo e in particolare ai regoli calcolatori e della Sala Lamborghini, “Fisica Experience” vede ora il suo completamento con l’allestimento delle sale dedicate al tema dello Spazio. Questo nuovo percorso espositivo, sempre al primo piano del complesso conventuale di San Francesco, si articola in tre sale:

Sala 1 – Lo Spazio nella Fisica Classica. Il percorso inizia con l’evoluzione delle unità di misura dello Spazio e il diverso approccio al concetto di Spazio del pensiero greco e di quello romano. Il visitatore si può cimentare personalmente con il Teorema di Pitagora usando elementi geometrici ed un particolare exhibit “ad acqua” che sperimentalmente ne verifica la validità. Un altro exhibit (esperimento della “secchia rotante”) aiuta a comprendere la concezione di Newton di “Spazio assoluto” mostrando l’azione della forza centrifuga su di un recipiente pieno d’acqua. Le altre tematiche della stanza sono dedicate alla cartografia e alla storia del metro.

Sala 2 – La Prospettiva. Attraverso una serie di grandi e avvolgenti proiezioni, selezionate direttamente dal visitatore, viene mostrata l’invenzione dell’illusorio spazio prospettico e di come sia stato utilizzato nella rivoluzione pittorica del Rinascimento.

Sala 3 – Lo Spazio nella Fisica Moderna. In quest’ultima sala lo Spazio si lega indissolubilmente al Tempo, poiché nella fisica novecentesca lo Spazio non può più essere pensato come un qualcosa a sé stante, ma solo come parte dello “Spazio-Tempo”. Viene quindi illustrato, soprattutto attraverso video ed un grande touch-wall interattivo, che cosa sia lo “Spazio-Tempo” e la sua curvatura, la teoria della relatività generale e come sono state scoperte le onde gravitazionali. Un grande exhibit centrale offre una suggestiva rappresentazione del moto degli astri e della “curvatura dello Spazio” impressa dalla massa del sole, come teorizzato da Albert Einstein nella Relatività Generale.

La versione virtuale della sezione Fisica Experience del Museo del Cielo e della Terra, la WebApp “Fisica Experience Mobile Tour”, sarà presentata in anteprima sabato 7 maggio per essere poi rilasciata nella sua forma definitiva entro il mese di maggio. Si tratta di una WebApp bilingue (italiano ed inglese), realizzata da Mango Mobile Agency come Test Before Invest di Lepida, ad uso dei visitatori del Museo che, una volta entrati negli spazi, sono invitati ad indicare sul proprio smartphone quale percorso intendono compiere tra i 4 proposti. In questa esclusiva versione beta per i visitatori, lo strumento digitale si trasforma in una guida che accompagna virtualmente attraverso gli spazi, con focus specifici sugli oggetti proposti per ogni percorso. L’utente potrà inoltre accedere alla versione tridimensionale di alcuni oggetti esposti nelle teche, con la possibilità di interagire a 360° per poterli scoprire da più punti di vista.

Ufficio stampa Comune Persiceto