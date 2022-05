PNRR, in Emilia-Romagna già programmati investimenti per 4,3 miliardi: progetti in 9 Comuni su 10

Un sostegno all’intero sistema regionale per poter gestire in modo efficace le risorse straordinarie previste dal PNRR in Emilia-Romagna dove, a oggi, sono già stati individuati investimenti sul territorio per oltre 4,3 miliardi di euro.

Con 250 progetti già finanziati e quasi 9 Comuni su 10 che presentano una iniziativa sostenuta con i fondi del Piano. Ma anche un aiuto concreto a enti locali e imprese per raggiungere obiettivi strategici di innovazione, sviluppo e crescita.

Opportunità e servizi, scambio di informazioni e buone pratiche: tutto questo è stato al centro dell’incontro fra Regione Emilia-Romagna, rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Patto per il Lavoro e per il Clima, che vede insieme Regione, parti sociali, enti locali, mondo della scuola e università, associazioni ambientaliste e Terzo settore, professioni, Camere di commercio e banche.

L’incontro, presente il presidente della Regione e coordinato dall’assessore regionale al Bilancio, è servito per fare il punto sulle possibili sinergie tra CDP, Istituzioni e forze economiche e sociali del territorio.

I rappresentanti di CDP hanno illustrato la gamma degli strumenti a disposizione di enti locali e imprese. Per gli enti locali, opportunità finanziarie, ma anche sostegno, servizi e consulenza per la realizzazione delle infrastrutture, mentre per le imprese private sono disponibili, oltre alle diverse soluzioni per finanziare gli investimenti, anche opportunità in termini di equity e venture capital.

regione.emilia-romagna.it