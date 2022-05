PNRR per il sociale: Terred’Acqua si aggiudica 6 finanziamenti su 8 progetti presentati

Otto progetti presentati, 6 approvati, un totale di 2 milioni 351 mila euro finanziati. L’Unione Terred’Acqua, tramite il suo Ufficio di Piano, si prepara a realizzare interventi importanti nel sociale, che saranno attuati in tutti i Comuni dell’Unione e avranno come destinatarie situazioni di difficoltà, povertà, disabilità. Secondo la graduatoria pubblicata il 9 maggio sono dunque 6 le progettualità premiate nell’ambito della Missione 5 del PNRR, mirata alla coesione e all’inclusione. Gli interventi riguardano la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, la prevenzione del fenomeno del “burn out” tra gli operatori. E ancora, percorsi di autonomia per persone con disabilità, che prestano particolare attenzione a temi attualissimi come quello del riuso e del lavoro smart, e la realizzazione di un centro servizi diffuso per il sostegno alle situazioni di povertà estrema. Le attività e i servizi che scaturiranno riguarderanno l’intero territorio di Terred’Acqua e i suoi 6 Comuni.

«Il risultato raggiunto con l’attribuzione di questi finanziamenti – commenta Giampiero Falzone, Sindaco di Calderara di Reno e delegato al Distretto socio-sanitario dell’Unione – mi dà grande soddisfazione ed energia per i prossimi passi e interventi. Si tratta di un pacchetto di progettualità importanti, che consentiranno di rafforzare e sviluppare interventi in ambito sociale per i cittadini e di migliorare la qualità di vita e il livello dei servizi. Questo risultato è frutto del lavoro di squadra di tutti gli assessori al sociale dei Comuni di Terred’Acqua e della preziosa e competente opera dell’Ufficio di Piano, che con abnegazione e senza risparmiarsi ha elaborato progettualità innovative leggendo puntualmente i bisogni del territorio».

Ufficio stampa e comunicazione

Comune Calderara di Reno