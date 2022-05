Sala Bolognese: concessione utilizzo area verde comunale Via Labriola a Osteria Nuova

Con la determinazione dirigenziale n. 170 del 06/05/2022 il Comune di Sala Bolognese ha approvato l’avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzata alla concessione dell’utilizzo dell’area verde comunale sita in Via Labriola – fraz. Osteria Nuova – sino al 30/09/2022 per lo svolgimento di attività sportive all’aperto durante il periodo estivo.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 16/05/2022con consegna a mano presso i locali Comunali siti in Piazza Marconi n. 1 o mediante invio all’indirizzo Pec del Comune: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Scarica il seguente materiale:

– fac-simile domanda in formato PDF o in formato odt

– autocertificazione in formato PDF o in formato odt

– informativa privacy

– schema di convenzione

