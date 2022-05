Sant’Agata, 39^ Fiera di Maggio

Giunta alla sua 39a edizione, la Fiera di Maggio (25, 26, 27, 28 e 29 maggio) è l’evento forse più atteso, l’evento certamente più caratteristico di Sant’Agata Bolognese. Certamente un ritorno dopo i due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria per covid.

Si parte con il ritorno delle Scuole in Piazza (dalle 16:30 alle 20), che mercoledì 25 maggio presenteranno lo spettacolo dal titolo “…Ci risiAmo…” caratterizzato da canti, coreografie e narrazioni a cura di tutti gli studenti e gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo. A seguire ritorna anche l’appuntamento “Aspettando la fiera… con il Coro Jubilate” nella Chiesa parrocchiale dei Santi Andrea e Agata. Giovedì 26 maggio (ore 21 Piazza dei Martiri) serata musicale dal titolo “Salutami tuo fratello” a cura di Marco Ligabue e Andrea Barbi. Venerdì 27 maggio (ore 21 Piazza dei Martiri) altro appuntamento all’insegna della musica con Fabio Supernova – SUX90 PARTY, serata in compagnia della musica dance anni ’90-’2000. Sabato 28 maggio (ore 21 Piazza dei Martiri) la band Discoinferno-Live proporrà la discomusic dalla metà degli anni Settanta-Ottanta. Domenica 29 maggio serata (20:30-21:30) con Concerto della “Banda A. Malaguti” e a seguire Cabaret Show di Pizzocchi vs Poltronieri, con la partecipazione di Tommaso Stanzani.

Non mancherà lo stand gastronomico, a cura de “Il nido del Gufo”; i cavalli presso il Parco Luna Birichina, per il Battesimo della Sella; l’Associazione Antichi mestieri di Medicina; il 16° Raduno di auto e moto d’epoca; la mostra espositiva “Il mondo del Calcio” a cura di Nicolò Azaro, presso la Sala Consiliare e poi ancora giostre per bambini, mostra mercato e artisti della manualità, espositori, mercato del riuso.