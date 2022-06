“Siamo nati per camminare”: premiate le classi vincitrici di Crevalcore

Martedì 31 maggio alle ore 11.30 nella sala Ilaria Alpi del Comune di Crevalcore, il Sindaco Marco Martelli e la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Stefania Neroni hanno premiato le classi vincitrici per Crevalcore di “Siamo nati per camminare”, la decennale campagna regionale promossa dal CTR Educazione alla Sostenibilità di ARPA Emilia-Romagna, ideata e coordinata dal CEAS Centro Antartide di Bologna con la collaborazione dei Genitori Antismog di Milano, che promuove la mobilità sostenibile nel tragitto casa – scuola come modalità di riscoperta della città, di promozione della salute, di attenzione alla sostenibilità.

Per due settimane, tra il 28 marzo ed il 9 aprile, oltre 1600 classi delle scuole primarie della Regione Emilia-Romagna, si sono sfidate a chi si muoveva in maniera più sostenibile per raggiungere la scuola lasciando a casa il più possibile l’auto e preferendo i piedi, la bici o il Pedibus.

Ad essere premiate sono state: la 1B della Scuola Secondaria di Primo Grado M. Polo, che si è mossa in maniera più sostenibile nelle due settimane del contest, e la 1B della Scuola Primaria G. Lodi come classe che ha maggiormente migliorato il proprio stile di mobilità rispetto alle modalità di spostamento abitualmente utilizzate. In occasione della campagna, grazie all’attiva partecipazione delle famiglie ed alla proficua collaborazione tra la scuola ed il Comune sono state sperimentate tre nuove linee del piedibus che riprenderanno con l’avvio del prossimo anno scolastico 2022/2023.

Presenti all’appuntamento anche la Mobility Manager dell’IC di Crevalcore, Dalila Russo; la consigliera Annalisa Bergamini referente per l’Amministrazione del percorso comunale “Crevalcore verso una Mobilità scolastica sostenibile”; una delegazione di volontari del piedibus; Marco Pollastri e Ilenia Crema del Centro Antartide che hanno affiancato l’Amministrazione comunale nell’attivazione di progettualità volte a promuovere una mobilità sostenibile per tutta la comunità scolastica di Crevalcore.

Sonia Camprini

Area Servizi alla Persona e alla Comunità

Comunicazione, sport, turismo e associazionismo