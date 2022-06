A Persiceto il Galà del Gusto 2022

Torna in Piazza, lunedì 27 giugno (ore 20.30), l’evento culinario persicetano con tante novità.

La squadra dei ristoratori si allarga, nuove portate e tanta voglia di stare assieme!

La cena sotto le stelle di Piazza del Popolo con le eccellenze culinarie di Persiceto!

22 Wine, food & moreTrattoria dal PiccoloTrattoria La PiazzettaEnoteca BergaminiTerzo TempoSorsimorsi PunkarzdouraGuidotti Officina del GustoFataFadiga Bottega OsteriaEnoteca Sant’ApollinareVulcanica

Un grande ringraziamento a: Pro Loco per l’aiuto “burocratico”, Penta bevande per l’acqua, la rotonda sul pane per tutti i prodotti da forno.