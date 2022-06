Anniversario morte Loredano Bizzarri, le parole della CGIL Terre d’Acqua

Oggi (11 giugno ndr) a Calderara di Reno e San Giovanni in Persiceto si sono tenute le commemorazioni per il 73° anniversario dell’uccisione dell’operaio edile Loredano Bizzarri, assassinato perché manifestava in solidarietà alla lotta bracciantile.

A nome mio e della Cgil Bologna ringrazio per la partecipazione i Sindaci Giampiero Falzone e Lorenzo Pellegatti, la Consigliera della Città metropolitana di Bologna Sara Accorsi, l’ANPI, il circolo Akkatà, le Leghe SPI di Calderara e Persiceto. dal profilo Fb di Francesco Di Napoli

responsabile CGIL Terre d’Acqua