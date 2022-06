Anzola, modifiche temporanee alla circolazione nelle giornate dl 4 e 5 giugno

Con le ordinanze n. 58/2022 e n. 74/2022 nelle giornate del 4 e 5 giugno 2022 saranno messe in atto modifiche alla circolazione in concomitanza di eventi sportivi.

In occasione della Festa del Minibasket “Giugno Minibasket” il giorno 04/06/2022 dalle ore 06,00 alle ore 18,00: Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in:

• Parcheggio di Via XXV Aprile fronte baracchina del parco.

il giorno 05/06/2022 dalle ore 06,00 alle ore 22,00: Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli in:

• • Via XXV Aprile, dall’intersezione con Via Goldoni all’intersezione con Via Benati;

• • Via Goldoni, dall’intersezione con Via Zucchini all’intersezione con Via Bonfiglioli;

• • Piazza Berlinguer;

• • Parcheggio di Via XXV Aprile fronte baracchina del parco.

In occasione della camminata ludico motoria denominata “Camminata 2 Mulini” il giorno 05/06/2022 sono attuate le seguenti modifiche della viabilità:

• Via Chiarini civico 16, il giorno 05/06/2022, dalle ore 08,00 alle ore 12,00: – Divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nell’area soggetta adoccupazione:

• – Via Lunga (pista ciclabile tratto Centro Sportivo) il giorno 05/06/2022, dalle ore 08,00 alle ore 12,00: – Divieto di transito a tutti i veicoli.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola