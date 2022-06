Calderara di Reno, grazie al bando voluto dal M5S arriva un nuovo mezzo 100% elettrico in Comune

Un veicolo completamente elettrico e ad impatto zero al posto di un mezzo di servizio ormai obsoleto e molto inquinante: è quello che il Comune di Calderara di Reno otterrà grazie al bando voluto dal Movimento 5 Stelle, accolto positivamente dall’assessora Priolo, e finanziato dalla Regione per svecchiare il parco auto degli enti locali, e che ad oggi ha visto ben 141 Comuni emiliano-romagnoli parteciparvi. Un’opportunità realizzata grazie all’impegno della consigliera Silvia Piccinini che è riuscita a far stanziare all’interno del bilancio regionale risorse per 5,5 milioni di euro destinate ai Comuni per il rinnovamento del loro parco auto. Un’opportunità raccolta anche dal Comune di Calderara che ha inoltrato alla Regione la richiesta di sostituire un vecchio mezzo di servizio (un Piaggio con cassone ribaltante e alimentato a benzina e olio) con un veicolo completamente elettrico e a zero emissioni (Goupil G4). “Siamo molto soddisfatti che il Comune abbia deciso di sfruttare questa possibilità – commentano la capogruppo regionale M5S Silvia Piccinini e i consiglieri Leo Veronesi e Marco Guermandi – Si tratta di un chiaro esempio di come anche le amministrazioni comunali possano fare la propria parte in tema di sostenibilità ambientale. D’altronde, dopo l’ok del Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, è più che mai urgente percorrere la via della transizione ecologica. E lo è a maggior ragione nel bacino padano, una delle aree a maggior rischio sanitario d’Europa per la pessima qualità dell’aria: siamo già in grave ritardo e opportunità come quella rappresentata dal bando regionale che abbiamo fortemente voluto devono essere sfruttate al massimo. Bene, quindi, che anche il Comune di Calderara abbia deciso di intraprendere questa strada. La lotta all’inquinamento, alle polveri sottili e alle emissioni di biossido di azoto presenti in maniera preoccupante in Pianura Padana deve essere la priorità di tutti” concludono gli esponenti del MoVimento 5 Stelle.

Gruppo Assembleare MoVimento 5 Stelle

Regione Emilia-Romagna